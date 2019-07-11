August 11 Bowman Gray Racing

Street Stock driver Jeremy Warren celebrates his victory in the 20-lap Street Stock race Saturday, Aug. 11, 2018, at Bowman Gray Stadium in Winston-Salem, N.C. (Winston-Salem Journal/Allison Lee Isley) 20180812w_spt_bg

Only six points separate the top three spots in the Street Stock Division, so with double points in the 20-lap race on Saturday, drivers have a chance to hurt or help their chances of winning a title.

Jeremy Warren leads the division with 360 points, just four points ahead of second-place Jacob Creed and six points ahead of third-place Billy Gregg.

Bryan Sykes won the 20-lap race two weeks ago after leading from start to finish and defeated Gregg.

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