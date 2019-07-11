...AN AREA OF SHOWERS AND STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT FORSYTH
COUNTY UNTIL 445 PM EDT...
AT 337 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING AN AREA OF SHOWERS AND
STRONG THUNDERSTORMS OVER YADKINVILLE, MOVING EAST AT 20 MPH.
HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS
STORM.
HEAVY RAIN AND MINOR FLOODING AND DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING
WILL ALSO BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WINSTON-SALEM, CLEMMONS, BERMUDA RUN, HUNTSVILLE, LEWISVILLE, RURAL
HALL, STANLEYVILLE, PFAFFTOWN AND DONNAHA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
50 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN SMALL OR WEAKENED TREES AND
BLOWING AROUND TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE AND OTHER
LIGHT OUTDOOR OBJECTS.
LOCALLY HEAVY RAIN WILL QUICKLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN
PONDING OF WATER ON ROADWAYS, STANDING WATER IN LOW LYING AREAS, AND
MINOR FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND AREAS OF POOR DRAINAGE.
DRIVERS ARE URGED TO SLOW DOWN AND USE EXTRA CAUTION TO AVOID
HYDROPLANING, ESPECIALLY IN URBAN AREAS WHERE PROLONGED HEAVY RAIN
CAN QUICKLY LEAD TO FLOODING.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
THIS STORM MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO
STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION
AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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