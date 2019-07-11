May 12 Bowman Gray Racing

Stadium Stock driver A.J. Sanders races around turn four in the first 15-lap Stadium Stock race Saturday, May 11, 2018, at Bowman Gray Stadium in Winston-Salem, N.C. (Winston-Salem Journal/Allison Lee Isley) 20180513w_spt_bowmangray

A.J. Sanders leads the Stadium Stock Division, but only 34 points separate Sanders from sixth-place Tyler McDonald. Sanders is in first place with 302 points, and is followed, respectively, by Chuck Wall in second (292 points), Grayson Keaton and Stephen Sanders in a tie for third (286), Brandon Brendle in fifth (284), and Tyler McDonald in sixth (268).

The division is scheduled to run two 15-lap races on Saturday night. Keaton won the first 15-lap race two weeks ago, and Brendle won the second.

Get today’s top stories right in your inbox. Sign up for our daily morning newsletter.

jspivey@wsjournal.com

336-727-7370

@JaySpivey_WSJ

Tags

Load comments