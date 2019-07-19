...DANGEROUS HEAT CONTINUES...
.THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL
PRODUCE DANGEROUSLY HIGH HEAT INDEX VALUES THROUGH THE NEXT
SEVERAL DAYS, WITH LIMITED COOLING AT NIGHT. THE HEAT WAVE AND
THE ASSOCIATED DANGERS WILL PEAK DURING THE WEEKEND.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM SATURDAY TO 6 AM
EDT SUNDAY...
* HEAT INDEX VALUES...UP TO 107 DUE TO TEMPERATURES IN THE UPPER
90S, AND DEWPOINTS IN THE MID 70S.
* TIMING...10 AM SATURDAY THROUGH 6 AM SUNDAY. THE HOTTEST TIMES
WILL BE DURING THE AFTERNOON THROUGH MID EVENING.
* IMPACTS...THE HEAT AND HUMIDITY MAY CAUSE HEAT STRESS DURING
OUTDOOR EXERTION OR EXTENDED EXPOSURE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE A
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF
FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND
CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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