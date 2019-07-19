Lotteries

Friday’s winning numbers

North Carolina

Day Pick 3

3-4-1

Day Pick 4

5-5-6-5

Evening Pick 3

3-0-9

Evening Pick 4

2-9-1-7

Cash 5

1-9-26-30-36

Mega Millions:

16-18-28-33-67

MB: (14) x3

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