Thunderbirds

Thunderbirds defender Daniel Klinecky (7) celebrates with teammates after scoring on Saturday, Jan. 18 at the Winston-Salem Fairgrounds Annex.

 Andrew Dye/Journal

2019-20: 25-5 (First place in Western Division)

2018-19: 48-6 (Won FPHL championship)

2017-18: 25-24 (Lost in first round of playoffs)

jdell@wsjournal.com

(336) 727-4081

@johndellWSJ

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