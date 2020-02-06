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Thunderbirds Graphic

What: Watertown Wolves and Columbus River Dragons at Carolina Thunderbirds.

When: 7:35 p.m. Friday vs. Watertown, 6:05 p.m. Saturday vs. Watertown, 4 p.m. Sunday vs. Columbus.

Where: Winston-Salem Fairgrounds Annex.

Tickets: Starting at $9; ticketmaster.com.

Information: carolinathunderbirds.com.

jdell@wsjournal.com

(336) 727-4081

@johndellWSJ

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