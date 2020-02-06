Southeast Guilford defeats West Forsyth in overtime

West Forysth's Shakira Baskerville drives for shot against Southeast's Jessica Hopkins during Rodney Clark MLK Day high school basketball game in Greensboro, NC on Jan. 20, 2020. Southeast defeated West Forysth in overtime.

West Forsyth remains in the hunt for the Central Piedmont 4-A title with three games left.

West Forsyth, trailing one-loss Glenn in second place, defeated Reynolds 75-28 on Jan. 17. The Titans' last conference win came against Davie County on Tuesday, with Shakira Baskerville eclipsing 1,000 career points.

Ashleigh Williams, a 5-foot-2 junior, has averaged in double figures for the Demons.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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