A2 Gallery

Winston-Salem Prep’s Anthony Sellars shoots over Noah Allred of Bishop McGuinness on Tuesday at Winston-Salem Prep. The Winston-Salem Prep Phoenix defeated the Bishop McGuinness Villains, 60-52. See more photos from the game at Journalnow.com/gallery.

The Phoenix' only Northwest 1-A Conference loss came against East Surry on Jan. 4, and Mount Airy is tied with the Cardinals for second place.

Troy Mills leads Winston-Salem Prep, averaging 17 points.

Mount Airy has defeated both North Stokes and South Stokes since a loss to rival East Surry on Jan. 28. Caden Fitzgibbons, a 5-foot-11 sophomore, has averaged more than 11 points. Senior Jordan Newsome is averaging more than 10 points.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

Tags

Recommended for you

Load comments