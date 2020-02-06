ReynoldsDC

Reynolds junior guard Caden Davis (10) drives into defense from Davie senior guard Brooks Johnson (10).

The Demons remain the top team in the Central Piedmont 4-A.

Reynolds has won three straight conference games since an 87-80 overtime loss to Glenn on Jan. 24. Four players are averaging in double figures through 20 games, including junior guards Tyreik Leach and Caden Davis a better than 15 each.

Despite a difficult season, the Titans are in a three-way tie for third place. West Forsyth is coming off a 58-54 victory against Davie County on Tuesday with C.J. Smith, a 6-foot-4 senior, scoring a game-high 22 points.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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