Glenn Carver basketball

Glenn’s Micah Gainey (right) is called for a foul as he and Jeremiah Scales (left) pressure Carver’s Taru Stallings.

The last matchup between the two Central Piedmont 4-A opponents ended in a 63-54 overtime win for the War Eagles on Jan. 17.

Za'Haree Maddox scored a game-high 19 points that night for Davie County.

Glenn is tied for second place in the league.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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