North Davidson Lexington Boys Basketball

North Davidson junior guard Jamarien Dalton (1) celebrates after a foul was called on Lexington in the second quarter of a Central Carolina 2-A boys basketball game Tuesday, Feb. 4, 2020, at North Davidson High School in Lexington, N.C. The North Davidson Black Knights defeated the Lexington Yellow Jackets, 62-56.

North Davidson is tied for the Central Carolina 2-A lead.

The Black Knights, with three conference games left, have strung together 11 straight wins. Jamarien Dalton, a 6-foot-2 junior, has averaged more than 22 points.

Central Davidson, tied with Salisbury for second place, is led by Jacob Myers' 15 points per game.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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