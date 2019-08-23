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Wake Forest sophomore wide receiver Sage Surratt (14) during practice on Aug. 8.

Sage Surratt | R-Soph. | 6-3 | 215 OR Kendall Hinton | R-Sr. | 6-0 | 195

Hinton might get the first crack at this if it won’t jeopardize his availability to play slot receiver. Freshman Taylor Morin still might factor in, but it seemed to be Surratt and Hinton by the end of camp.

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