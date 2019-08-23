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Wake Forest redshirt senior offensive lineman Nathan Gilliam lines up for a drill during Thursday morning's practice. 

Nathan Gilliam | R-Sr. | 6-5 | 300

Taleni Suhren | R-Jr. | 6-5 | 285

Gilliam slides back to guard, a position he is more comfortable playing. He led the Deacons last season with 1,121 offensive snaps and brings that durability into his final season at Wake Forest.

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