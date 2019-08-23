WakeFBPrac (copy)

Tight end Blake Whiteheart (85) could be a third option at the position.

Jack Freudenthal | R-Sr. | 6-3 | 235

Brandon Chapman | R-Jr. | 6-5 | 255

Blake Whiteheart | R-Fr. | 6-4 | 240

Freudenthal and Chapman form an experienced and potent duo, both with size to work the middle of the field and hands to catch off-target passes. Whiteheart quietly had an efficient camp and could see meaningful snaps as a third option.

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