Wake Forest First Day of Football Practice (copy)

Offensive tackle Justin Herron of Wake Forest (center) could break the school record for career starts by an offensive lineman this season. 

Justin Herron | Grad. | 6-5 | 290

Je’Vionte’ Nash | R-Jr. | 6-3 | 295

Herron returns from tearing an ACL in the opener last season, and with 38 career starts, he has a chance to break the program record for starts by an offensive lineman (48, held by Steve Vallos).

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