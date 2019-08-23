Wake Forest football practice (copy)

Offensive lineman Zach Tom spent the past two seasons learning the center position from Ryan Anderson, who has graduated.

Zach Tom | R-Soph. | 6-4 | 290

Michael Jurgens | R-Fr. | 6-4 | 290

Tom takes over after spending the past two seasons learning from Ryan Anderson, who previously played the position. The redshirt sophomore is a cerebral player, which can only help because of his role in identifying defensive schemes.

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