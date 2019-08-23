WFUPractice (copy)

Kicker Nick Sciba kicks a field goal from the hold of punter Dom Maggio in the spring. 

Dom Maggio | Sr. | 6-3 | 190

Ian Driscoll | R-Soph. | 5-10 | 170

Maggio has had this job for a while.

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