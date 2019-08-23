Wake Forest scrimmage (copy)

Defensive back Coby Davis, right, tore an ACL in last season's opener

Coby Davis | R-Soph. | 5-11 | 200

Zion Keith | R-Fr. | 6-1 | 180

Davis is coming off of a torn ACL in last season’s opener, and the Deacons hope he returns to his form before the injury. Keith is another fall-camp riser who has fit in well at safety after making the move from cornerback in the spring.

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