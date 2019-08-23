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Wake Forest defensive coordinator and safeties coach Lyle Hemphill speaks with junior defensive back Luke Masterson (12) during practice.

Luke Masterson | R-Jr. | 6-2 | 220

Traveon Redd | R-Jr. | 6-0 | 195

It’s more clear that this position will be Masterson than it’s clear what the name of the position will be. This is basically a third safety spot, and Masterson has been the starter in this spot since early in camp. His experience last season at linebacker will help him play in the box.

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