Wake Forest First Day of Football Practice (copy)

Defensive backs Amari Henderson (4) is seventh in Wake Forest history with 31 passes broken up.

Amari Henderson | R-Sr. | 6-1 | 180

Ja’Sir Taylor | Jr. | 5-10 | 190

Henderson is seventh in school history with 31 passes broken-up in his career, and is entering his third season as a starter. Taylor has been on an upward trajectory since the spring and should be a reliable nickel cornerback this season.

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