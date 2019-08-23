Wake Forest First Day of Football Practice (copy)

Wake Forest's Essang Bassey is one of the top cornerbacks in the ACC.

Essang Bassey | Sr. | 5-10 | 190

Isaiah Essissima | Fr. | 5-10 | 185

Bassey is one of the top cornerbacks in the ACC and also has been extremely durable, playing 1,095 snaps last season — the most of any defensive player. Essissima is the last of four freshmen who appear on the two-deep for defense.

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