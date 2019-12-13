Wake Forest has put up its lowest two rebound totals of the season in the last two games, 33 against Penn State and 29 against N.C. State last week.

In comes a lengthy Xavier team that sometimes sends four players crashing the offensive glass.

“They go to the offensive glass, there are times they’re going to send four guys to the offensive glass, and we’ve gotta go rebound the basketball and that will give us a chance to get out in transition,” Coach Danny Manning said.

 

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