National Championship Swimming

Former Los Angeles Laker Kobe Bryant and his daughter Gianna watch the U.S. national championships swimming meet Thursday, July 26, 2018, in Irvine, Calif. (AP Photo/Chris Carlson)

 Chris Carlson

Memorial set

A public service for Kobe Bryant, his daughter and seven others killed in a helicopter crash is planned for Feb. 24, a person with knowledge of the details told The Associated Press. Page C7

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