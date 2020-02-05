GIRLS BASKETBALL Bishop McGuinness 39, West Forsyth 38

West Forsyth;9;14;7;5;--;38

B McGuinness;10;12;10;7;--;39

West Forsyth (11-8): Scheier 5, Gary 2, Shillito 6, Shakira Baskerville 14, Johnson 8.

Bishop McGuinness (18-2): Michelle Petrangeli 17, Tate Chappell 11, Davis 3, Chappell 7, Kreuter 1.

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