Winston-Salem - Mr. Jerry L. Gordon, 64, passed away on Wednesday, February 5, 2020. Funeral service will be held at 11:30 AM on Saturday, February 8, 2020 in the chapel of Clark S. Brown & Sons Funeral Home, visitation at 11:00 AM.

To plant a tree in memory of Jerry Gordon as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Load entries