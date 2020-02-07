...HEAVY RAIN WILL BRING A GOOD CHANCE OF FLOODING...
.A POWERFUL LOW PRESSURE SYSTEM WILL MOVE THROUGH THE CAROLINAS
AND SOUTHERN MIDDLE ATLANTIC THROUGH TONIGHT. BANDS OF HEAVY
SHOWERS PASSING REPEATEDLY OVER THE SAME AREAS WILL INCREASE THE
RISK FOR FLOODING THROUGH EARLY TONIGHT, ESPECIALLY OVER THE
PIEDMONT.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM EST FRIDAY...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ALAMANCE, ANSON, CHATHAM, DAVIDSON, DURHAM, FORSYTH,
FRANKLIN, GRANVILLE, GUILFORD, LEE, MONTGOMERY, MOORE, ORANGE,
PERSON, RANDOLPH, RICHMOND, STANLY, VANCE, WAKE, AND WARREN.
* UNTIL 1 AM EST FRIDAY
* A POWERFUL STORM SYSTEM WILL BRING PERIODS OF HEAVY DOWNPOURS
THROUGH EARLY TONIGHT, ESPECIALLY OVER THE PIEDMONT. STORM
TOTAL RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES IS EXPECTED IN THIS AREA, WITH
THE HIGHEST TOTALS LIKELY TO BE IN THE TRIAD REGION.
* RAPID RISES ON CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH FLOODING IN LOW
LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. FLOODING IS ALSO EXPECTED ON
SOME MAIN STEM RIVERS IN THE PIEDMONT. WET PAVEMENT AND
CONSIDERABLE PONDING OF WATER ON ROADS WILL RAISE THE RISK OF
HYDROPLANING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR
POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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