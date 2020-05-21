Interstate 40 westbound is closed at the split with U.S. 421 on the western side of Winston-Salem, police said, with traffic being diverted while the road is closed for the next hour.

Winston-Salem police said a traffic accident at the location forced the closure of I-40 westbound and that traffic was being diverted onto U.S. 421 northbound.

Police urged drivers to use caution in the area. The N.C. Highway Patrol was investigating the wreck.

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@wyoungWSJ

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