Wake Forest Baptist Medical Center said Tuesday it is resuming in-person visits at many of its outpatient clinics after recently resuming non-essential elective surgical procedures.

The system has implemented several safety and public-health changes that include providing COVID-19 testing for all patients before undergoing surgery and screening patients for COVID-19 symptoms upon arrival.

The system is asking that all patients wear a mask while in a Wake Forest Baptist facility. The system also has installed clear plexiglass dividers in their clinics and practices.

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