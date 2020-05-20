A Winston-Salem woman has won $1 million after playing Red Hot Riches.

Denise Batchelor bought a $10 ticket at the Parkway Shell on Silas Creek Parkway in Winston-Salem. She claimed her prize at lottery headquarters in Raleigh on Monday, according to a news release. 

She had the choice of taking the $1 million as an annuity of $50,000 a year over 20 years or a lump sum of $600,000. She took the lump sum. After federal and state taxes, she took home $424,503.

Red Hot Riches launched earlier this month with four top prizes of $1 million. Three top prizes remain. 

mhewlett@wsjournal.com

336-727-7326

@mhewlettWSJ

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