A three-vehicle crash on U.S. 52 at Germanton Road shut down a southbound stretch of the highway for about 3 1/2 hours Tuesday, beginning around 10 a.m.

One person was taken to Wake Forest Baptist Medical Center and was listed in serious condition, said Winston-Salem Fire Department Battalion Chief Darren Southern.

In a news release, the Winston-Salem Police Department identified the man as 44-year-old Joshua Vogler, of Winston-Salem.

Police say 27-year-old Juwan Thomas, of Winston-Salem, was driving south on the highway in a 2015 Dodge Challenger when he crashed into the back of a 2013 Fiat, driven by Vogler.

Vogler’s car crashed into the back of a 2018 Kia, driven by 54-year-old Ray Hill, of Hillsville, Virginia. There were two other passengers in Hill’s car, 52-year-old Amanda Hill, also of Hillsville, and an unnamed juvenile.

Police said no one else was injured, and it’s unclear what caused Thomas to crash into the back of Vogler’s car.

Traffic was diverted onto Germanton Road, where drivers could re-enter the highway, while police investigated.

Police announced the highway had reopened at about 1:34 p.m. Tuesday.

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