A three-vehicle crash on U.S. 52 at Germanton Road shut down a southbound stretch of the highway around 10 a.m. Tuesday.

One person was taken to Wake Forest Baptist Medical Center and was listed in serious condition, said Winston-Salem Fire Department Battalion Chief Darren Southern.

"He was in pretty bad shape when he left," Southern said.

Traffic is being diverted onto Germanton Road, where drivers can re-enter the highway.

Three heavily damaged vehicles could be seen on the highway. Police caution drivers to expect slow traffic while the investigation is completed.

It was not immediately clear what caused the wreck. 

Investigators expect the highway to be closed for several hours.

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