North Carolina restaurants, hair salons and barbershops can open at limited capacity Friday as North Carolina moves into Phase 2 reopening, Gov. Roy Cooper announced Wednesday afternoon.

Businesses allowed to reopen in Phase 2, which starts Friday at 5 p.m., are limited to 50% capacity and have restrictions in place, according to Cooper. 

Cooper announced a modified approach to his original proposition. Bars, gyms, night clubs, museums, movie theaters and public playgrounds will remain closed.

This is a developing story and it will be updated.

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