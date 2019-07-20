Deloni Denise Mosley

Deloni Denise Mosley

Winston-Salem Police are attempting to locate Deloni Denise Mosley.

Mosley is 36. She is black, 5 foot 3, 300 pounds with black hair and brown eyes.

She was last seen Saturday wearing a red shirt with a long red skirt.

Anyone with information is asked to contact the Winston-Salem Police Department at (336) 773-7700, Crime Stoppers at (336) 727-2800, or Espanol at (336) 728-3904.

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