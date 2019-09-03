Angela Pringle Hairston was sworn in Tuesday morning as the new superintendent for the Winston-Salem/Forsyth County Schools.

Pringle Hairston comes to the district from Richmond County Schools in Augusta, Ga., where she was that school district’s superintendent.

After being sworn in, Pringle Hairston met with members of the media.

She said she has already been visiting schools in the Winston-Salem/Forsyth County school system.

“I’ve had some very good school visits,” Pringle Hairston said.

She said that the principals are excited to share things with her.

“We’ve talked about literacy a lot (and) the climate, the school culture.”

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