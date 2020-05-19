MannsSheffield

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Winston-Salem police have located a teenager who was last seen Monday evening.

Police say 16-year-old Diamond Krystina MannsSheffield ran away from her home in the 400 block of Wales Street around 10 p.m. and was last seen wearing a black "f.r.i.e.n.d.s." T-shirt and pajama pants.

She was located by this evening.

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