As Hurricane Dorian begins to turn up the coast and toward the Carolinas, forecasters say people in the Winston-Salem area could see breezy conditions and an inch of rain or less as a result of the storm.

James Danco, a meteorologist with the National Weather Service in Raleigh, said he doesn’t expect any “significant impact” from the hurricane in the Winston-Salem area. The effects, if any, will likely be during the day Thursday, Danco said.

“There still could be some breezy conditions, maybe just 20 or 25 mph (winds) and some possible rain at times,” Danco said. “But we’re not expecting significant rainfall in that area. Maybe an inch or less.”

Danco said the storm’s impact inland will be significantly less than Hurricane Florence’s a year ago.

“The track is going to be different, so we’re expecting it to kind of graze along the North Carolina coast and go northeast out to sea from there,” he said. “Florence, that kind of stalled out off the coast and then moved inland and just kind of sat there for days.”

While Winston-Salem won’t see much bad weather, Danco said areas along the coast could see hurricane-force winds and 5 to 10 inches of rain.

Hurricane Dorian is expected to grow in size but weaken in strength as it moves north, according to forecasts from the National Hurricane Center. Danco said it will move fairly quickly past the Carolinas and then turn out into the middle of the North Atlantic Ocean.

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