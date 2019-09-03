Greensboro Fire Department heads to the coast

A firefighter checks a boat before they head to eastern North Carolina for Hurricane Dorian at Fire Station 63 in Greensboro, N.C., on Tuesday, September 3, 2019.

 Khadejeh Nikouyeh/News & Record

GREENSBORO — Greensboro Fire Department will deploy 42 members of its swift water, search & rescue and incident management teams to assist with Hurricane Dorian in eastern North Carolina. 

The teams will take a variety of rescue and support equipment to assist people from flooded homes and structurally damaged buildings and those stranded in floodwaters. 

The team will leave at 2 p.m. Tuesday for a 7-10 day deployment. 

Team members will be traveling to the eastern branch of Kinston where they will check in and get their work assignments. 

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