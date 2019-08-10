Road closed detour sign

File photo

 Kenwyn Caranna/Journal

GREENSBORO — A water main break downtown will affect traffic to the Grasshoppers game tonight, officials said.

North Eugene Street between Bellemeade Street and Sternberger Place remains closed, police said in a news release. The area was reported closed early Saturday morning due to a water main break.

Police advice those attending the Greensboro Grasshoppers game tonight to use alternate routes and to find parking away from this area.

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