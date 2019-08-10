...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT FORSYTH COUNTY UNTIL 400 PM
EDT...
AT 318 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR
KING, OR 7 MILES NORTHWEST OF WINSTON-SALEM, MOVING EAST AT 15 MPH.
WIND GUSTS UP TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WINSTON-SALEM, KERNERSVILLE, CLEMMONS, LEWISVILLE, WALKERTOWN, RURAL
HALL, STANLEYVILLE, PFAFFTOWN, BELEWS LAKE AND SEDGE GARDEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
40 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS AND BLOWING AROUND
TRASH CANS, AND OTHER LIGHT OUTDOOR OBJECTS.
LOCALLY HEAVY RAIN WILL QUICKLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN
PONDING OF WATER ON ROADWAYS, STANDING WATER IN LOW LYING AREAS, AND
MINOR FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND AREAS OF POOR DRAINAGE.
DRIVERS ARE URGED TO SLOW DOWN AND USE EXTRA CAUTION TO AVOID
HYDROPLANING, ESPECIALLY IN URBAN AREAS WHERE PROLONGED HEAVY RAIN
CAN QUICKLY LEAD TO FLOODING.
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