hannah

Joseph Anthony Hannah

 WSPD

A man was arrested in High Point today and charged with murder in the death of 31-year-old Dorrell Queshane Brayboy, who was stabbed in the parking lot of a Winston-Salem grocery store last week.

Joseph Anthony Hannah, 31, was taken into custody in the 400 block of Henley Street in High Point. He was arrested after a brief foot chase and is being held in the Forsyth County jail.

Brayboy, 31, of Orchid Drive was found Aug. 28 with stab wounds in his chest in the parking lot of the Food Lion at 1499 New Walkertown Road, police said. He was taken to Wake Forest Baptist Medical Center where he died.

Brayboy served 12 1/2 years in prison after he was convicted of second-degree murder in Forsyth Superior Court on May 20, 2005, a state correction record says. 

Authorities ask that anyone with information regarding the stabbing  contact the Winston-Salem Police Department at (336) 773-7700 or Crime Stoppers at (336) 727-2800 Crime Stoppers may also be contacted via “Crime Stoppers of Winston-Salem” on Facebook.

Get today’s top stories right in your inbox. Sign up for our daily morning newsletter.

Tags

Recommended for you

Load comments