A juvenile was shot Wednesday evening while sitting in a parked car at Northside Shopping Center, Winston-Salem police said.

Someone fired a shot in the victim's direction from a dark-colored sedan that drove by in the parking lot, police said in a news release. The victim was hit in the upper torso and was driven to the hospital by another occupant of the vehicle.

The victim was in stable condition, police said.

The shopping center is at 3591 Patterson Ave.

Police continue to investigate the shooting.

Anyone with any information regarding this incident or similar crimes is asked to call the Winston-Salem Police Department at 336-773-7700 or Crime Stoppers at 336-727-2800.

mhewlett@wsjournal.com

336-727-7326

@mhewlettWSJ

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