...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW-MOVING COLD FRONT WILL RESULT IN MULTIPLE ROUNDS OF
MODERATE TO HEAVY RAINFALL WITH EMBEDDED THUNDERSTORMS THROUGH
THURSDAY NIGHT. MANY AREAS OVER THE WESTERN PIEDMONT HAVE ALREADY
RECEIVED 1-3 INCHES OF RAIN, RESULTING IN INCREASES IN CREEKS AND
STREAMS. ADDITIONAL RAINFALL OF UP TO 2-4 INCHES WILL LEAD TO
LOCALIZED FLASH FLOOD AND MINOR FLOODING ON MAIN STEM RIVERS.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, ALAMANCE, ANSON, CHATHAM,
CUMBERLAND, DAVIDSON, FORSYTH, GUILFORD, HARNETT, HOKE, LEE,
MONTGOMERY, MOORE, RANDOLPH, RICHMOND, SCOTLAND, AND STANLY.
* THROUGH THURSDAY EVENING
* ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES ARE EXPECTED, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS AROUND 4 INCHES POSSIBLE OVER THE WESTERN
PIEDMONT.
* RAPID RISES ON CREEKS AND STREAMS, AS WELL AS FLOODING OF LOW-
LEVEL AREAS, MAY OCCUR, ESPECIALLY IN URBAN AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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