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GREENSBORO — Police say they are now investigating as a homicide the death of a man found this afternoon in a parking lot.

Officers responded shortly before 1:30 p.m. Tuesday to the 4400 block of West Wendover Avenue in reference to an unknown problem with a "person down," police said in a news release.

Officers found a single male victim and tried to revive him before he was declared dead. Police have not said how the man was injured.

Police said they have no suspect information.

Anyone with information is asked to contact Greensboro/Guilford Crime Stoppers at 336-373-1000. Tips can also be sent through the P3tips app or at P3tips.org.

Contact Jennifer Fernandez at 336-373-7064.​

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