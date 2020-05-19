Q: Why did WFMY air the CBSN web service instead of the CBS Evening News Tuesday night?

C.C.

Answer: “The CBS Evening News originates from Washington, DC,” said Larry Audas, president and general manager of WFMY CBS-2. “Tonight, CBS experienced a technical failure in its Washington, DC facility. For that reason the network was unable to deliver a live newscast. The network switched over to its digital news presentation as a substitute. WFMY aired the digital newscast as provided by the network during its news time period.”

Email: AskSAM@wsjournal.com

Online: journalnow.com/asksam

Write: Ask SAM, 418 N. Marshall St., Winston-Salem, NC 27101 

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