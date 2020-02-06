Eastern Bluebird

The Eastern Bluebird — a year-round resident of Quarry Park.

 Ron Morris

Forsyth County 4-H is holding its annual plant sale through Feb. 14. Vegetables, fruits, berries, herbs and flowers are available. Bluebird houses are also available.

To place an online order, go to http://forsyth.cc/CES/4-H/ article.aspx?NewsID=24978.

The plants will available for pick-up from 8:30 a.m. to 6 p.m. April 3 at the Forsyth County Agricultural Building, 1450 Fairchild Road, Winston-Salem.

Proceeds from the plant sale will benefit the Forsyth County 4-H Scholarship fund to support 4-H project work, leadership events, and camp.

For more information, call 336-703-2850.

News about home and garden activities runs in the Homework column on Fridays. To submit an item, email it to features @wsjournal.com, mail typed information and photos to Home & Garden Briefs, c/o Features Department, Winston-Salem Journal, 418 N. Marshall St., Winston-Salem, NC 27101; or drop it off at the front desk of the Journal on North Spruce Street. Information should include a contact name and daytime phone number.

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