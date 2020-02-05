Mr & Mrs. Tittsworth

Bill and Rita Tittsworth celebrated their 50th wedding anniversary in September with a trip to Europe for a magical Rhine and Moselle River cruise.

The couple were married on September 20, 1969 at Kerwin Church of God in Winston-Salem.

Mr. Tittsworth retired from Old Dominion Freight Lines. Mrs. Tittsworth retired from US Airways and Forsyth County Government.

“Congratulations on 50 years of ‘golden’ memories.

You are an inspiration of love that endures and a blessing to all of your family.”

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