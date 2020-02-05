Mr. & Mrs. Gaither

The Rev. Otto and Debra Ingram Gaither of Winston-Salem celebrated their 50th wedding anniversary on November 8, 2019.

The couple’s children and their spouses are Tammy Gaither Leslie (Joseph), Otto Gaither III (Kendra), and special goddaughter Iris Nelson.

Their grandchildren are Tristan Gaither-Campbell, Zaria Gaither, Gabriel Gaither, and Zoe Gaither.

Mr. Gaither worked at RJ Reynolds and is the Pastor of Mt. Vernon Presbyterian Church on Highland Ave. Mrs. Gaither retired the Department of Social Services in the SNAP program.

The couple were married Nov. 8, 1969

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