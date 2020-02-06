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FPHL Graphic

Western Division

Carolina 25-5

Danville 20-11

Port Huron 17-11

Columbus 11-17

Battle Creek 1-33

Eastern Division

Danbury 22-9

Watertown 19-13

Elmira 17-12

Mentor 14-19

Delaware 8-24

jdell@wsjournal.com

(336) 727-4081

@johndellWSJ

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