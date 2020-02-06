Ken Jeong, a former Greensboro resident and a judge on the hit Fox series "The Masked Singer," will be the host of a new competition series on Fox later this year.

"I Can See Your Voice" is described by Fox as a music guessing game, in which contestants must judge whether a singer is talented  based on their ability to lip sync before getting to hear them actually sing.

"As the smartest judge on 'The Masked Singer,' I am excited to be the host of 'I Can See Your Voice,'" Jeong said in a statement announcing the series.

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